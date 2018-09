1 ZDJĘCIE Minister sprawiedliwości w rządzie PiS Zbigniew Ziobro (AGATA GRZYBOWSKA)

Każdy ma prawo do obrony, do adwokata i do powierzenia mu informacji w pełnej tajemnicy. To podstawowe prawa jednostki. Co takiego się dzieje, że minister sprawiedliwości chce zwalniać z tajemnicy adwokatów, radców prawnych i lekarzy?