Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego wstrzymują powołanie 28 osób wybranych do Sądu Najwyższego. A przy okazji prezydencką reformę SN, której celem jest wymiana personalna. W sierpniu nowa KRS wybrała do SN m.in. prokuratorów, byłych wiceministrów w rządzie PiS albo prawników powiązanych z partią rządzącą. NSA właśnie wstrzymał część powołań do czasu rozpatrzenia odwołań przez sąd.

NSA blokuje nabór do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Izby Cywilnej

– Wniosek mojego klienta miał zapobiec nieodwracalnym skutkom, które pojawiłyby się w przypadku obsadzenia miejsc w SN. NSA udzielił mu zabezpieczenia – mówi adwokat Michał Jabłoński. Przed NSA reprezentował radcę prawnego z Katowic Mariusza Czarskiego. Prawnik bezskutecznie kandydował do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP).

Czarski odwołał się od uchwały KRS i wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie. W czwartek na posiedzeniu niejawnym NSA zawiesił wykonalność uchwały o powołaniu do IKNiSP 20 osób.