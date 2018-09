Pierwszy poniedziałek września zaskoczył najbliższych współpracowników Andrzeja Dudy. Bez rozgłosu i nagle dymisję złożył Krzysztof Łapiński. Był trzecim rzecznikiem prezydenta po Katarzynie Adamiak-Sroczyńskiej i Marku Magierowskim. Wcześniej zmienili się też szefowa Kancelarii Prezydenta i szef gabinetu głowy państwa.

– Tylko grupa krakowska od początku trzyma się mocno i pilnuje swojej strefy wpływów – podkreślają w Pałacu Prezydenckim. – I Magierowski, i Łapiński chcieli prowadzić zbyt samodzielną politykę, a na to Kraków nie mógł pozwolić – opowiada polityk PiS.

Magierowski w Pałacu wytrzymał rok. Łapiński też. Pierwszy nie miał ministerialnej teki, odszedł po strukturalnych porządkach w Kancelarii, gdy stanowisko dyrektora biura prasowego podporządkowano prezydenckiemu ministrowi Krzysztofowi Szczerskiemu. Dziś Magierowski jest ambasadorem w Izraelu.

Łapiński zakłada własną firmę PR. Zrezygnował z pracy dla prezydenta, bo często blokowała go grupa krakowska. Ale z Pałacu słychać też oskarżenia. – Łapiński miał jedno z większych biur prasowych pod opieką i nie potrafił tego wykorzystać. Bardziej promował siebie niż prezydenta. Co niedzielę chodził do TVN, ale bez koncepcji na przekaz – mówi jeden ze współpracowników prezydenta. – Jemu się zbierało od dłuższego czasu, wobec niego były większe oczekiwania – słyszymy od innej osoby.