To część kompleksowego projektu nowelizacji procedury karnej. Zmienionych ma być ponad sto przepisów. „Wyborcza” poznała całość przygotowanej regulacji. Wśród zmian największe zagrożenie kryje się w nowym art. 180 par. 2 kodeksu postępowania karnego. To rewolucja w zasadach uchylania tajemnicy dziennikarskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, doradców podatkowych i lekarzy. Dziś o uchyleniu tajemnicy decyduje sąd, według datowanego na 12 września projektu resortu Ziobry na etapie śledztwa decyzje podejmowaliby prokuratorzy. O zmianach jako pierwszy poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”.

Poniżej fragment projektu z zaznaczonym kontrowersyjnym paragrafem:

Według rozmówców „Wyborczej”, jeśli nowe przepisy wejdą w życie, informatorzy nie będą ufać dziennikarzom, klienci swym obrońcom, a pacjenci – lekarzom. – Bez ochrony tajemnicy dziennikarskiej nie będzie sygnalistów przekazujących informacje o patologiach władzy, media nie będą mogły realizować swej misji kontrolnej – ostrzega Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. I dodaje: – To również zamach na wszystkich obywateli, którzy w relacji z organami ścigania powinni mieć gwarancję, że tajemnica adwokacka będzie zachowana. To uderzenie w konstytucyjne prawo do obrony i rzetelnego procesu.