– Nie ma wakacji, są spotkania z wyborcami i praca – tak prezes Kaczyński mobilizował posłów PiS na posiedzeniu klubu. Wybory samorządowe najprawdopodobniej odbędą się pod koniec października i będą pierwszymi, w których od 2015 r. dojdzie do starcia między największymi partiami. – Nie możemy tego przegrać, bo opozycja natychmiast to wykorzysta, by mówić, że nasz obóz słabnie – słychać w PiS.

W czwartek Kaczyński zachwalał w TVP Info kandydatów PiS w dużych miastach: w Warszawie (Patryk Jaki), Gdańsku (Kacper Płażyński), Krakowie (Małgorzata Wassermann) i we Wrocławiu (Mirosława Stachowiak-Różecka). Podkreślał, że „ogromna władza jest w samorządach”. – W Polsce samorządom przekazano bardzo dużo. Powinny być obsadzone ludźmi myślącymi nie o własnym interesie, ale o regionie – przekonywał.

PiS ma obecnie dziewięciu prezydentów w miastach do 100 tys. mieszkańców, 80 burmistrzów i 120 wójtów. Cztery lata temu kandydaci PiS weszli do drugiej tury wyborów prezydenckich w sześciu największych miastach, ale wszędzie przegrali.