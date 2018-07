Rozmowa z Pawłem Kasprzakiem - ur. w 1961 r., liderem ruchu Obywatele RP, realizatorem programów telewizyjnych, działaczem opozycji w PRL

Donata Subbotko: To pana pierwszy raz w bagażniku?

Paweł Kasprzak: Tak. Było strasznie. Mam klaustrofobię, był upał, leżeliśmy tam z Wojtkiem Kinasiewiczem z pół godziny. W dodatku baliśmy się, że jak nas w tym bagażniku złapią, to będzie upokarzająca scena.

I tak była.

– Dlatego, że politycy opozycji, z nielicznymi wyjątkami, nie chcieli z nami protestować. Nas też miało być więcej. Chciałem, żebyśmy dostali się do Sejmu, ale nie żebyśmy fikali przez barierki. Zresztą nie wygramy z policją na siłę. Wejście na teren Sejmu można przedstawić jako zadymę oszołomów, ale można też jasno mówić – Aśka Wielgus to robi – że chodzi o prawa człowieka i obywatela. I żeby koszta dla tej władzy rosły. W końcu te koszta będą większe niż korzyści. Tak było przy miesięcznicach smoleńskich i Puszczy Białowieskiej, gdzie ruchy obywatelskie ostatecznie zwyciężyły.

Barierki przed Sejmem są po to, żeby świry tam się nie dostawały, mówi marszałek Karczewski.

– Czy przekraczanie barierek, które oddzielają obywateli od Sejmu i pozbawiają ich gwarantowanych w konstytucji praw, są naruszeniem prawa, czy jego realizacją? Naruszeniem standardów normalności czy ich przywracaniem?

Wy, Obywatele RP, razem z innymi ruchami obywatelskimi, zapowiadaliście, że dostaniecie się na teren Sejmu, kiedy głosowano nad ustawą o Sądzie Najwyższym, i zażądacie realizacji zaleceń Komisji Europejskiej, czyli przywrócenia praworządności. Nie za piękny był to plan?

– Zbyt piękny. Wzywałem ludzi, obiecując realny opór. Jestem słusznie krytykowany, że protestowałoby więcej ludzi, gdyby nie te bojowe zapowiedzi. Ci, których nie stać na takie zachowania, woleli nie przyjść. Ale nie dlatego biję się w piersi, tylko dlatego, że nasz scenariusz się nie udał. Gdybyśmy na terenie Sejmu urządzili dużą demonstrację z posłami opozycji, to ludzie by do nas dołączyli.