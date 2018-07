„Ostatnie wypadki, do których doszło w trakcie demonstracji pod budynkiem parlamentu 21 lipca 2018 roku, spowodowały, że złe nastroje wśród policjantów kierowanych do tego typu zabezpieczeń uległy dalszemu pogorszeniu. Policjanci skarżą się przede wszystkim na upolitycznienie ich roli oraz niewystarczające zaangażowanie władz i wyższych przełożonych w zapewnienie im i ich rodzinom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa” – czytamy we wtorkowym piśmie Rafała Jankowskiego, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, do ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego.

Policjanci są przemęczeni

Tego dnia „Wyborcza” napisała, że atmosfera wśród policjantów wysłanych do pilnowania gmachów Sejmu i Senatu jest tak zła, że w ostatnich dniach wielu wzięło zwolnienia lekarskie. Nasz informator z prewencji mówił, że słyszał o 230.