W środę PiS nie poparł autorskiego pomysłu Dudy, który w 10-11 listopada w referendum konsultacyjnym chciał zadać Polakom dziesięć pytań o ustrój państwa czy zasady wyborów. – Ani razu nie daliśmy prezydentowi nadziei, że poprzemy jego propozycję. Krytycznie wypowiadał się nawet prezes Kaczyński, co było jasnym sygnałem, w którą stronę pójdziemy – mówi nam polityk z obozu władzy.

Twarzą pałacowego projektu został prezydencki minister Paweł Mucha. To on przekonywał w środę senatorów, nawet tych opozycyjnych, do idei referendum. W przerwie obrad Mucha poszedł na posiedzenie klubu senatorów PO. Ale jego misja i tak była stracona.

Już po przegranym dla prezydenta głosowaniu Mucha nikogo jednak nie atakował. – Jestem przekonany, że społeczeństwo pozytywnie odnosi się do tego, iż prezydent chciał pytać Polaków o najważniejsze sprawy, natomiast jest rzeczą Senatu i decyzją wysokiej izby, że rozstrzygnął to w sposób negatywny – ocenił. PiS oszczędza prezydenta. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski stwierdził nawet, że brak akceptacji we własnym obozie politycznym nie jest porażką prezydenta, a relacje między PiS a Pałacem „będą jak do tej pory”.