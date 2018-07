W interwencji „w sprawie możliwości wystąpienia poważnych naruszeń prawa w trakcie protestów przed Sejmem” skierowanej do komendanta Komendy Głównej Policji oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie Helsińska Fundacja Praw Człowieka nawiązuje do wydarzeń z ubiegłego piątku. Doszło wówczas do starć policji z protestującymi przeciwko zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości. Wtedy Sejm przyjął bowiem nowelizację ustaw sądowych.

Pod zarzutem naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, za co grożą nawet trzy lata pozbawienia wolności, zatrzymano kilkoro demonstrantów. Ale dwóch z nich oskarża o pobicie policjantów. Na nagraniach widać, że zostali poturbowani.

Wśród nich jest Dawid Winiarski, który mówił, że był m.in. uderzany o ściany i ziemię, oraz Bartosz Adamczyk. - Jeden policjant mówił do drugiego: „podduś go bardziej” i „zegnij go jeszcze bardziej” - relacjonował. Zarzuty postawiono również mężczyźnie, który trzymał w ręku megafon. Miał nim uderzyć jednego z funkcjonariuszy. Ale na nagraniu wideo widać, jak w trzymany przez niego megafon uderza inny funkcjonariusz.