Środowa decyzja Trybunału dotyczy wydania Polaka z Irlandii. Zatrzymano go w maju 2017 r. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Zarzut: przestępstwa narkotykowe.

Polak dowodził, że po zmianach, które wprowadził PiS, przekazanie go do kraju będzie oznaczało naruszenie prawa do rzetelnego postępowania sądowego. Irlandzki sąd podzielił te wątpliwości i zdecydował się na pytanie do Trybunału w Luksemburgu.

W środę Trybunał orzekł: można wstrzymać wykonanie ENA, jeśli sądy innych krajów stwierdzą zagrożenie dla rzetelności procesu w konkretnej sprawie. Bezpośrednim skutkiem tego orzeczenia będzie utrudnienie i opóźnienie wydawania Polsce ściganych osób.

– Wyrok to dobra wiadomość dla Polski – przekonywał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Tłumaczył, że Trybunał w żadnym punkcie nie stwierdził naruszenia praworządności w Polsce.