Artykuł będzie aktualizowany

Sąd irlandzki, do którego zwrócono się o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania Polaka, musi wstrzymać jego wydanie Polsce, jeśli uzna, że doszłoby do narażenia tej osoby na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu, a tym samym prawa do rzetelnego procesu sądowego - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że powodem takich wątpliwości mogą być nieprawidłowości mogące mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej w wydającym nakaz państwie członkowskim.

Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiadał na pytanie irlandzkiej sędzi Aileen Donnelly w sprawie Polaka, któremu zarzucane są przestępstwa narkotykowe. W maju 2017 r. został on zatrzymany w Irlandii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Przed irlandzkim sądem (High Court) dowodził, że przekazanie go do kraju będzie oznaczało naruszenie jego praw. Sąd podzielił jego wątpliwości w sprawie naruszenia prawa do rzetelnego postępowania sądowego w Polsce (art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Wskazał na naruszania praworządności w Polsce i ostatnie zmiany prawa dotyczące sądownictwa.