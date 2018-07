„Nauczyciel łypie szyderczo na dyrektora”. Nie zauważono – 3 punkty; rzadko – 2; często – 1; bez przerwy – 0. Taki zapis do nowego regulaminu oceniania nauczycielskiej pracy proponuje jeden z belfrów na popularnym oświatowym forum. Choć wakacje trwają w najlepsze, dyskusja nauczycieli na ten temat jest gorąca, bo nowe zasady oceniania mają obowiązywać już od września. A to od nich uzależnione będzie m.in. uzyskanie awansu i premii.

Nauczyciele wątpliwości mają sporo. – Bo co to znaczy, że cechuję się wysoką kulturą osobistą, i jak mój dyrektor ma to ocenić? – pyta nas Bartek, matematyk z Poznania.

– Jak mam uczyć patriotyzmu na fizyce? Nie wiem, a przecież będę z tego rozliczana! – zastanawia się Marta z Warszawy.

20 tys. regulaminów w całej Polsce

Skąd to zamieszanie? W czerwcu minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie, w którym określiła, w jaki sposób oceniani będą nauczyciele. Lista wymagań zależna jest od stopnia awansu. Nauczyciele stażyści muszą spełnić ich dziesięć, kontraktowi – 14, mianowani – 19, a dyplomowani – aż 23. Oceniać będzie dyrektor, który wcześniej do każdego z ministerialnych kryteriów musi ustalić wskaźniki. Mają one doprecyzować, co konkretnie musi robić nauczyciel, by spełnić każde z kryteriów. W szkołach trwają właśnie nad nimi prace.