Pismo skierowane do szefowej Kancelarii Sejmu to wynik skargi obywatela, która wpłynęła do biura rzecznika praw obywatelskich. Wskazał on w niej na poważne trudności, jakie miał we wstępie do parlamentu 20 czerwca. Wówczas sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zajmowała się wnioskiem Nowoczesnej o przedstawienie przez Beatę Szydło informacji na temat jej aktywności podczas protestu osób z niepełnosprawnościami. Mimo że trwał on 40 dni, wicepremier od spraw społecznych nie znalazła ani chwili, by się z nimi spotkać.

- Prosilibyśmy o informację, jakie to działania podejmowała pani Beata Szydło podczas trwania tego protestu, które uniemożliwiły jej podjęcie jej obowiązków, które zostały jej przydzielone przez prezesa Rady Ministrów - mówiła posłanka Monika Rosa. Komisja zdecydowała jednak, że nie ma potrzeby przeprowadzania w tej sprawie debaty na sali plenarnej.