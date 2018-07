Rzecznika Praw Obywatelskich słuchali w Sejmie jedynie posłowie opozycji. Politycy PiS wyszli z sali. Kilka dni wcześniej szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Stanisław Piotrowicz przerwał posiedzenie po „skandalicznych słowach, które tutaj padły z ust rzecznika praw obywatelskich”, chociaż Bodnar nie odpowiedział na wszystkie pytania posłów. Piotrowiczowi nie spodobała się wypowiedź RPO, że „w sprawach, które mają znaczenie ustrojowe, sprawach, w których istnieje głęboki interes polityczny, nie można liczyć na niezależność TK”.

Wczoraj w Sejmie Bodnar powtarzał, że „największy niepokój budzi nieprzestrzeganie w praktyce konstytucyjnej zasady dialogu społecznego i współdziałania władz, co przejawia się w m.in. braku konsultacji projektów wielu ważnych ustaw”. Jako przykład podał zakończone właśnie głosowanie nad zmianami w Sądzie Najwyższym, które pozwolą PiS wybrać nowego pierwszego prezesa, mimo że zapisana w konstytucji kadencja gwarantuje prof. Małgorzacie Gersdorf to stanowisko do 2020 r. Bodnar sugerował, że posłowie przegłosowali ustawę przygotowaną przez ministerstwo sprawiedliwości, choć zgłoszono ją jako poselską. Przestrzegał, że politycy mają coraz większy wpływ na wymiar sprawiedliwości, co osłabia system ochrony praw człowieka, bo gwarantem praw są niezawisłe i niezależne sądy. Powtórzył, że „poważnie ograniczona jest także rola Trybunału Konstytucyjnego”.