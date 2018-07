Pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf wysłała w czwartek list do prezydenta Andrzeja Dudy. Wskazuje w nim, że pisma, które wysłał sędziom i które miały ich przenieść w stan spoczynku, nie rodzą skutków prawnych (przez brak formalnego stwierdzenia przejścia w stan spoczynku oraz brak kontrasygnaty premiera). ” (...) stwierdzam, że moja kadencja trwa nadal aż do 30 kwietnia 2020 i jestem zobowiązana do sprawowania tego urzędu z mocy najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – dodaje Gersdorf, która też dostała od Dudy takie pismo.

Odwołanie Iwulskiego

Sędzia Józef Iwulski, który zastępował pierwszą prezes podczas jej nieobecności, odwołał się od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa do SN. Na ostatnim posiedzeniu KRS opiniowała 12 sędziów, którzy ukończyli 65 lat i zadeklarowali chęć dalszego orzekania. Uznała, że siedmioro nie powinno dalej orzekać. Wśród nich był sędzia Iwulski, który złożył oświadczenie o chęci dalszego orzekania, ale nie w trybie przewidzianym przez ustawę, by nie legitymizować niekonstytucyjnych zmian.