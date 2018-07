Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Jarosław Kaczyński chciał zrobić „krok w stronę Europy” i wprowadzić w Polsce zakaz hodowli zwierząt na futra. Takie zakazy obowiązują m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii czy Holandii. W spocie Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva! przekonywał, że „zakaz hodowli zwierząt futerkowych w Polsce to jest kwestia stosunku do zwierząt, kwestia serca oraz litości wobec zwierząt”, a także „sprawa ochrony ludzi, którzy cierpią z powodu odoru”. – W Europie tego rodzaju praktyk się zakazuje, a często przenosi się firmy do Polski. To powinno być niedopuszczalne. Nie możemy być krajem drugiej kategorii. Musimy być prawdziwą Europą – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Rydzyk popiera hodowców norek

Ale minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w środę w Głogowie pod Toruniem, że z Sejmu zostanie wycofana ustawa, która zabrania uboju rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych. Swoje stanowisko powtórzył dzień później w „Sygnałach Dnia” na antenie radiowej „Jedynki”. – Utrzymujemy w Polsce hodowlę zwierząt futerkowych, ale bardzo ostro zaostrzę kryteria kontroli ferm – zapowiedział Ardanowski.