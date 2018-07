PiS planuje:

Wybór swojego pierwszego prezesa przez 80 (zamiast 110) sędziów

* Pierwszego prezesa SN wskaże prezydent spośród pięciu kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów SN. Dziś, by do tego doszło, trzeba obsadzić 110 miejsc sędziowskich w liczącym 120 miejsc SN. Po zmianach wystarczy 80.

Do SN wpuścić swoich prokuratorów, adwokatów, radców

* Aby wybrać „swojego” pierwszego prezesa, rządząca większość musi doprowadzić do zapełnienia SN „swoimi” sędziami. Konkurs na stanowiska sędziowskie prezydent ogłosił w czerwcu. Do obsadzenia są 44 miejsca, co – łącznie z obecnymi sędziami – zapewni zapisane w nowelizacji 2/3 wymagane do wyboru nowego pierwszego prezesa. Co istotne, w konkursie może wziąć udział każdy sędzia, prokurator, adwokat, notariusz i radca prawny, który ukończył 40 lat i ma co najmniej 10-letni staż pracy.

Uniemożliwić blokowanie wyboru swoich sędziów