1 ZDJĘCIE Osiedle budynków wielorodzinnych wybudowane w technologii drewnianej. Warszawa, 8 maja 2018 (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

- Głosowaliśmy na was, a teraz robicie to samo co PO! - krzyczeli leśnicy do ministra środowiska. Poszło o oddanie terenów Lasów Państwowych pod program "Mieszkanie Plus". Rząd się ugnie?