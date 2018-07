– To jest skandal – mówił poseł PO Michał Szczerba, zanim jeszcze rozpoczęło się posiedzenie. Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) na Twitterze: „Polska PiS – w której przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka udaje, że interesuje go stan przestrzegania wolności i praw obywatelskich”. Wysłuchanie informacji Adama Bodnara o jego działalności w ubiegłym roku oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela przez sejmową komisję rozpoczęło się bowiem z 20-minutowym opóźnieniem. – Przepraszam za opóźnienie spowodowane wcześniejszymi wypowiedziami posłów PO – powiedział przewodniczący Stanisław Piotrowicz (PiS), dodając, że to właśnie z tego powodu media zatrzymały go przed drzwiami.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych. Michał Szczerba (PO) poprosił, by mogło wejść również czworo przedstawicieli KOD i Obywateli RP, którzy i tak byli już w Sejmie. – Nie ma takiej możliwości. W Polsce jest kilka tysięcy organizacji pozarządowych – odpowiedział Piotrowicz. Ale jak zwrócił uwagę Adam Bodnar, problem z wejściem do gmachu mieli nawet przedstawiciele jego biura, bo nie byli w stanie dostać się do biura przepustek.