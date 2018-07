3 ZDJĘCIA Osiedle budynków wielorodzinnych wybudowane w technologii drewnianej. Warszawa, 8 maja 2018 (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

Leśnicy oprotestowali pomysł rządu i Lasów Państwowych dotyczący budowy drewnianych domów w ramach "Mieszkania plus". "To droga do prywatyzacji lasów" - mówią jednym głosem z opozycją.