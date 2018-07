Zmiany personalne dotkną NSA, bo do jego sędziów stosuje się odpowiednio ustawę o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z przeforsowanymi w niej rozwiązaniami w stan spoczynku (czyli na sędziowską emeryturę) z początkiem lipca zostają przymusowo wysłani sędziowie SN, którzy ukończyli 65 lat. Z informacji „Wyborczej” wynika, że regulacja dotyczy również 41 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (40 proc. składu).

Sądy administracyjne mają kluczowe znaczenie dla przeciętnego Kowalskiego, bo to w nich rozstrzyga się spory na linii obywatel – władza. W pierwszej instancji orzekają wojewódzkie sądy administracyjne. NSA jest instancją odwoławczą, jego orzeczenie jest ostateczne i prawomocne. – Sąd administracyjny sprawuje kontrolę nad administracją publiczną. To do niego trafiają skargi w sprawie podatków, odebrania prawa jazdy, usunięcia z listy studentów, pozwolenia na budowę czy odmowy udostępnienia informacji publicznej – tłumaczy prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista i radca prawny.