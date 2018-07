Tym bardziej że kilka dni później Beata Mazurek, rzecznik partii, napisała, że dotyczy to też osób „zatrudnionych na wysokopłatnych stanowiskach kierowniczych i doradczych w spółkach skarbu państwa i spółkach samorządu terytorialnego”. – I od jakiej kwoty zarobki są wysokie? – zastanawiają się działacze.

Nieoficjalnie politycy mówią, że „decyzje będą indywidualne”. A o samej deklaracji Kaczyńskiego: – To był błąd popełniony pod wpływem presji PSL. Teraz mamy jeszcze większy kłopot, bo tabloidy codziennie publikują wykaz osób zatrudnionych w spółkach – to polityk z otoczenia Kaczyńskiego. Przyznaje, że rozszerzenie zakazu na spółki samorządowe nie jest przypadkowe. – W większości województw rządzi koalicja PO-PSL, w dużych miastach – prezydenci Platformy. Jeśli będą nas atakować spółkami państwowymi, to my wyciągniemy im spółki samorządu – mówi poseł z klubu PiS.

Co z kandydatami na prezydentów?

Działacze mówią, że potrzebna jest szybka wykładnia, bo „zasada Kaczyńskiego” może dotknąć nie tylko kandydatów na radnych, ale także część ubiegających się o urząd prezydentów miast. I tak w Płocku o władzę walczyć miała Wioletta Kulpa. Jest kierowniczką działu sponsoringu i CSR w PKN Orlen. W 2017 r. zarobiła w Orlenie 209 tys. zł (była wtedy kierowniczką projektu w dziale marketingu). Nie wiadomo, czy będzie musiała wybierać między kandydowaniem a pracą.