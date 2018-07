Kurski żąda od Brauna „publicznego sprostowania wysuniętych fałszywie oskarżeń”. – Sprostowania nie będzie – mówi Braun „Wyborczej” – Kurski powiedział nieprawdę i tyle.

Kurski chwali się sukcesem

Chodzi o zeszłotygodniową konferencję prasową Kurskiego, podczas której pochwalił się, że „po raz pierwszy od 16 lat nastąpił wzrost oglądalności zarówno TVP 1, TVP 2, jak i całej grupy Telewizji Polskiej”. Tę wypowiedź cytowały różne media, w tym narodowe, czyli pozostające pod kontrolą PiS – PAP i TVP Info.

Kurski powoływał się na dane telemetryczne Nielsena – firmy, którą od ponad dwóch lat oskarża publicznie o... zaniżanie widowni TVP.

Słowa Kurskiego skomentował Juliusz Braun, były prezes TVP i członek Rady Mediów Narodowych. – Jacek Kurski kłamie i liczy na to, że nikt nie sięgnie do danych źródłowych – mówił Braun. I pokazał te dane: „Przełamanie tendencji spadkowej nastąpiło w 2014 r., ostatnim pełnym roku mojej kadencji. Po raz pierwszy od 2005 r. nastąpił wzrost skumulowanych udziałów kanałów TVP. Łączny udział wyniósł wtedy 30,98 proc., to jest o 0,72 pkt proc. więcej niż było w 2013. W 2015 r. łączny udział w rynku kanałów TVP wynosił według danych KRRiT 31,21 proc., był to więc kolejny rok wzrostu. Ponowny spadek zaczął się wraz z objęciem funkcji prezesa przez Jacka Kurskiego. W 2016 r. udziały w widowni spadły do 29,38 proc., natomiast w 2017 r. – do 27,95 proc.”.