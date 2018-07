Działająca w IPN „Solidarność” złożyła 7 maja doniesienie na prezesa Instytutu Jarosława Szarka. Władze Instytutu mają utrudniać jej działanie i faworyzować konkurencyjną Solidarność '80.

Bez odpowiedzi na żądania związkowców

– Po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów rozpoczęła śledztwo w sprawie utrudniania wszczęcia lub prowadzenia sporu zbiorowego w IPN – informuje prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Chodzi o naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o związkach zawodowych: od momentu skierowania przez „Solidarność” pisma z żądaniami wobec pracodawcy (miało to miejsce 30 listopada 2017 r.) ten nie doszedł z nimi do porozumienia, ani nawet nie przystąpił do negocjacji. A czego domagają się związkowcy? M.in. podniesienia zamrożonych od ponad 10 lat płac, wyrównania pensji pracowników na tych samych stanowiskach i zniesienia zakazu udziału w strajkach – wyliczała w maju „Gazeta Wrocławska”.