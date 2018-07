Piątkowe posiedzenie sejmowej komisji poświęcone „dokonaniu oceny i wyjaśnieniu okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich” zwołano na wniosek posłów opozycji. Chcieli poznać szczegóły interwencji straży marszałkowskiej, która uniemożliwiła protestującym wywieszenie w oknie transparentu w języku angielskim informującego, że „polskie niepełnosprawne dzieci błagają o przyzwoite życie”. Doszło wtedy do szarpaniny, w której uczestniczył nieumundurowany przedstawiciel straży.

– To była przemoc w świetle kamer. Przemoc, gdy mężczyzna w sile wieku szarpie kobietę na oczach niepełnosprawnego syna. Nie wyobrażam sobie, że William Szekspir byłby w stanie wymyślić bardziej podłą scenę, co można zrobić kobiecie-matce, która protestuje, walcząc o prawa własnego niepełnosprawnego dziecka – mówił Jarosław Urbaniak (PO). – Te sceny to jest plama nie do wywabienia na honorze polskiego parlamentu.