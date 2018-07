– Żyjemy w kraju, w którym mówimy o wyrównywaniu szans edukacyjnych, a gimnazja, które miały to zapewnić, obchodziły ustawy, by się różnicować. Każde dziecko zasługuje na dobrą szkołę – mówiła minister edukacji Anna Zalewska w Toruniu, gdy przed dwoma laty prezentowała założenia swojej reformy. Nie przeszkodziło jej to w wyrażeniu zgody na nabór do siódmych klas w jednym z najlepszych liceów w Polsce – XIII LO w Szczecinie. Przy tej szkole już w zeszłym roku utworzono SP nr 6. Nowa szkoła tym się różni od innych podstawówek, że działają w niej tylko klasy siódme i ósme.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreśla, że klasy eksperymentalne w Szczecinie to efekt pracy szkoły, a nie tego, że wiceminister był jej wicedyrektorem. – Szkoła przygotowała odpowiedni wniosek, dokumentację, zatem minister wydał zgodę – mówi Kopeć. – Inne szkoły też mogły wystąpić do ministerstwa o wydanie pozwolenia na eksperyment pedagogiczny.