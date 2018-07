Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego PiS zmienia zasady wyborów. Nowelizuje kodeks wyborczy tak, by mniejsze ugrupowania, nawet po przekroczeniu pięcioprocentowego progu, miały małe szanse na zdobycie mandatu. – Może wystąpić zaburzenie zasady proporcjonalności wyborów, a małe partie mogą być pokrzywdzone przy rozdziale mandatów – ostrzegał szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Opozycja krytykuje zmiany. PO, PSL, Nowoczesna i Kukiz`15 chciały odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu. Ale wniosek przepadł. Scenariusz powtórzył się w piątek na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej. Marek Sowa z Nowoczesnej złożył wniosek o wysłuchanie publiczne. Ale PiS przegłosował, że wysłuchania nie będzie. Głosami PiS przepadł też wniosek PO o odrzucenie w całości projektu ustawy. Pracom komisji przyglądał się Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Jego środowisko krytykuje zmiany, uważa, że idą w stronę „zabetonowania polskiej sceny partyjnej i w stronę stworzenia systemu opartego jedynie na dwóch blokach wyborczych”. Klub zbiera podpisy pod petycją przeciwko nowelizacji ustawy. – Wysłuchanie publiczne we wrześniu skłoniłoby państwa do pogłębionych refleksji. Tymczasem chcecie państwo zajmować się projektem w wakacje, aby duża część opinii publicznej nie miała możliwości dowiedzieć się, jakie są konsekwencje zmian. Wniosek o wysłuchanie we wrześniu był właściwy i bardzo dobry. Szkoda, że PiS, który obiecywał wsłuchiwanie się w głosy obywateli, odrzuca taki wniosek. Jest mi szczególnie przykro – mówił Trudnowski.