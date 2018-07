Podpisany przez posłów PiS projekt nowelizacji prawa o prokuraturze wpłynął do Sejmu w czwartek. Wraz z uzasadnieniem liczy 54 strony i wprowadza poważne zmiany nie tylko w przepisach o prokuraturze, ale również w prawie o ustroju sądów powszechnych, ustawie o KRS oraz o SN. Zakres reform nie pozostawia żadnych złudzeń: przepisy powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości, które przekazało je posłom, by przyspieszyć prace i skorzystać z szybszej, poselskiej ścieżki legislacyjnej.

PiS: Usprawnimy funkcjonowanie SN

Jedną z najważniejszych zmian jest przyspieszenie możliwości wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wskaże go prezydent spośród pięciu kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów SN. Dziś, by było to możliwe, trzeba najpierw obsadzić 110 miejsc sędziowskich w liczącym 120 miejsc SN. Po zmianach będzie można wybrać kandydatów, gdy obsadzone zostanie 2/3 miejsc – w sumie 80.