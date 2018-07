W maju prokurator krajowy Bogdan Święczkowski powołał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zespół prokuratorów do prowadzenia śledztwa dotyczącego GetBacku. Decyzja została podjęta – jak tłumaczy prokuratura – „z uwagi na dobro śledztwa i szczególną jego wagę, a także zawiłość sprawy”. Obecnie bada ją pięciu prokuratorów: Jakub Romelczyk (pełni funkcję kierownika zespołu), Wojciech Smoleń (naczelnik wydziału I do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie), Karol Węgrzyn, Marta Choromańska oraz Przemysław Baranowski.

Wszyscy są delegowani do Prokuratury Regionalnej w Warszawie ze stołecznej Prokuratury Okręgowej. To ważna informacja, bo delegacje to obecnie jeden ze sposobów na ręczne zarządzanie śledczymi i wywieranie na nich presji. Prokuratorzy na delegacji nie są pewni swojej przyszłości – w każdej chwili mogą być cofnięci do macierzystych jednostek. Ale jeśli się spiszą, mogą też dostać awans. Dlatego powierzane są im newralgiczne śledztwa.