Pierwsza kość niezgody to województwo lubelskie. Tu swojego faworyta od lat ma ojciec Tadeusz Rydzyk – to Mirosław Piotrowski. Ale PiS już go nie chce na swoich listach – partia przygarnęła go dwukrotnie i za każdym razem po zdobyciu mandatu Piotrowski rozstawał się z delegacją PiS w Parlamencie Europejskim. – Ojciec dyrektor jest rozgoryczony, że Jarosław Gowin i jego środowisko dostali od PiS więcej, a nie napędzili tylu głosów obozowi Zjednoczonej Prawicy co środowiska Radia Maryja i TV Trwam. Dlatego będzie nalegał, żeby Piotrowski znalazł się na listach PiS – mówi „Wyborczej” osoba z otoczenia Tadeusza Rydzyka. I kreśli taki scenariusz: – Dyrektor przedstawi sześć, siedem osób, na których mu zależy. I będzie czekał na reakcję PiS, czy dadzą im na listach miejsca biorące. Jeśli nie, jest przygotowany, by stworzyć swoją listę.

PiS: To tylko blef Rydzyka