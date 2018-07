Autorem skargi jest przedsiębiorca Marek Jarocki. Mieszkaniec Tychów od lat skarży w Trybunale Konstytucyjnym wszelkie przepisy, które wydają mu się niekonstytucyjne. Gdy TK nie chce nadać jego skargom dalszego biegu, Jarocki skarży same jego orzeczenia. W Europejskim Trybunale Praw Człowieka na rozpatrzenie czeka kilka takich skarg. Dwie mogą okazać się szczególnie istotne.

Dotyczą decyzji wydanych przez dublerów przydzielonych przez PiS do prawomocnych, obsadzonych miejsc sędziów TK. Prezes Julia Przyłębska dopuściła ich do orzekania, chociaż z wyroków samego Trybunału Konstytucyjnego wynika, że wybór dublerów „nie wywołał skutków prawnych”. Jarocki uważa, że rozpoznanie sprawy przez „uzurpatorów” naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu. I liczy, że potwierdzi to Europejski Trybunał Praw Człowieka.

By jakiekolwiek rozstrzygnięcie było możliwe, strasburski Trybunał musi najpierw przyjąć skargę do rozpoznania. To pierwszy etap. ETPC sprawdza, czy spełniono wszystkie warunki umożliwiające merytoryczne rozpoznanie. 95 proc. skarg kończy swój bieg na tym etapie, dlatego już przyjęcie skargi jest postrzegane jako sukces. Taki otrąbiono w poniedziałek w niektórych mediach.