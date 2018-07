Jedna konserwa (razem z puszką) waży 300 gramów, co oznacza, że zamówionych przez wojsko konserw było ponad 800 tys. sztuk. W imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej zamawiała je w listopadzie i grudniu 2016 r. Regionalna Baza Logistyczna nr 4 we Wrocławiu. Z niej konserwy były rozsyłane na poligony i do jednostek. W zamówieniu wojskowi zaopatrzeniowcy dokładnie sprecyzowali, że chodzi o „konserwy mięsne” wytwarzane „w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej”.

Na puszkach nie ma informacji o ASF

Do armii trafiły produkty o nazwach: pasztet turystyczny, golonka wieprzowa, konserwa lisiecka, specjał wieprzowy, mielonka wieprzowa. W „Wyborczej” pisaliśmy też o „wieprzowinie w sosie własnym” i „gulaszu angielskim”. Zamawiało je nie tylko wojsko. W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć zamówienie z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach opiewające na 46 ton puszek m.in z „wieprzowiną wyborną”. Wspólną cechą tych konserw było pochodzenie: producenci wytwarzali je z mięsa świń skupowanych w ramach interwencji państwa w związku z plagą pomoru afrykańskiego (ASF). Mięso świń, u których stwierdzono wirusa ASF, było utylizowane, ale zwierzęta z obszaru dotkniętego epidemią rząd postanowił przerobić na konserwy. Na puszkach nie ma żadnej informacji o tym, z jakich zwierząt pochodzi wieprzowina. Jedyną wskazówką jest napis drobnym drukiem na etykiecie: „Konserwa grubo rozdrobniona, sterylizowana”. Może, lecz nie musi on oznaczać, że jest to mięso z obszarów dotkniętych chorobą. Konsumenci są bezsilni.