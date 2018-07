21 kwietnia tego roku, Bochnia, kino Regis. Posłanka Lichocka jest na spotkaniu z cyklu „Polska jest jedna”. W kinie słuchają jej członkowie miejscowego Klubu „Gazety Polskiej” oraz sympatycy partii Jarosława Kaczyńskiego.

To trudny czas dla prezesa. Cała Polska żyje horrendalnie wysokimi nagrodami, jakie premier Szydło przyznawała samej sobie i swoim ministrom w 2017 r. To był pierwszy przypadek w historii III RP, by premie dostali szef rządu i ministrowie. I tak np. ówczesny szef MSWiA Mariusz Błaszczak dostał 82,1 tys. zł, minister edukacji narodowej Anna Zalewska - 75,1 tys. zł, tyle samo ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. Szydło sama sobie przyznała 65 tys. zł. W sumie w zeszłym roku pani premier wydała na ministerialne nagrody aż 5 mln zł, kolejne 3,5 mln zł poszło dla sekretarzy i podsekretarzy stanu w resortach i w kancelarii premiera.