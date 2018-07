Piątkowa konferencja prezesa Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie tej partii na Nowogrodzkiej była jego pierwszym publicznym wystąpieniem od kilku tygodni. Miesiąc temu Kaczyński po blisko 40-dniowym pobycie wyszedł ze szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie leczył chore kolano. Po wyjściu udzielił kilku wywiadów, m.in. „Gazecie Polskiej” i Polskiemu Radiu.

Na konferencji lider PiS ograniczył się do wygłoszenia oświadczenia, a dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań - nie mogli więc zapytać o przeprowadzone przez partię rządzącą czystki w Sądzie Najwyższym. Wypowiedź Kaczyńskiego była bardzo krótka i dotyczyła zbliżających się wyborów samorządowych zaplanowanych wstępnie na jesień.

- Stanęła sprawa kandydowania tych, którzy jednocześnie mają wysokie pensje w spółkach skarbu państwa. I zapadła decyzja zgodna z tym, co mówiłem do tej pory - mówił Kaczyński. - Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy są w spółkach, są przez nas szanowani, ale nie będą kandydowali. Decyzje konkretne, dotyczące list, będą ostatecznie ogłoszone w nieodległym czasie – dodał i wyszedł.