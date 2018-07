Piątek był trzecim dniem urzędowania pierwszej prezes SN, liczonym od prezydenckiej czystki najstarszych sędziów. Według Andrzeja Dudy Gersdorf oficjalnie już nie ma w SN, bo 4 lipca została wysłana na sędziowską emeryturę po obniżeniu progu wieku z 70 do 65 lat. Ale urzęduje, powołując się na konstytucję, która gwarantuje jej kadencję do 2020 r.

– Każdy może czuć się tym, kim nie jest – komentowała wicepremier Beata Szydło. – Gersdorf stała się emerytem w sensie sędziowskim – mówił prezydencki minister Paweł Mucha.

Innego zdania jest 63 sędziów SN, którzy jednogłośnie uznali Gersdorf za pierwszą prezes do 2020 r. W czwartek to samo stwierdziło prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. W piątek do polskich sędziów i adwokatów dołączyli przedstawiciele międzynarodowych organizacji.

"Gersdorf to bohaterka"

W piątek Gersdorf odwiedził w SN Kumi Naidoo, który od sierpnia będzie pełnił funkcję sekretarza generalnego Amnesty International. Towarzyszyła mu dyrektor organizacji na Europę Gauri van Gulik oraz szefowa polskiej sekcji Draginja Nadażdin.