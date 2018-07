Obszerny wywiad został opublikowany przez RIA Nowosti 3 lipca.

„Proszę Putina o gest w stosunku do Polaków”

– W interesie i naszych narodów, i w interesie Europy, a także w interesie całego świata jest polepszenie relacji Polski i Rosji. Bardzo bym tego chciał – mówi na wstępie Morawiecki senior. I podkreśla, że ważny jest „każdy krok i gest”. – Na przykład żal mi, że po wyborach pana Putina [na prezydenta – w maju br.] z naszej strony – ze strony prezydenta Dudy, ze strony mojego syna [premiera Mateusza Morawieckiego] nie wysłano telegramu z gratulacjami do rosyjskiego prezydenta. Przykro mi z tego powodu, to było złe, trzeba było to zrobić. Chciałbym prosić prezydenta Putina, że jeśli dzieją się u nas jakieś zmiany, wybory, by zwrócił na to uwagę i zrobił taki gest otwartości w stosunku do Polaków.

„Wyrośliśmy z jednego pnia”

Na uwagę dziennikarzy, że premier Morawiecki w trakcie exposé w Sejmie ani razu nie odniósł się do relacji z Rosją, Morawiecki senior stwierdza, że „to był błąd”, bo „wielu naszych przyjaciół i partnerów rozumie ważność Rosji w świecie”.