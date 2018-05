W poniedziałkowej „Wyborczej” napisaliśmy, że Fundacja Czartoryskich ma otwarte drzwi do reprywatyzacji pałacu w Sieniawie. Dziś to wysokiej klasy państwowy hotel z restauracją, kortami tenisowym, parkiem i letnim pałacem. Ma 56 pokoi, apartamenty, odbywają się tu konferencje i prywatne imprezy. Państwo zapłaciło za jego remont 130 mln zł.

„Pozostanie własnością publiczną”

Pałac został przejęty na mocy reformy rolnej w 1944 r. W grudniu 2017 r. resort rolnictwa uznał, że przejęcie było niezgodne z prawem, co otwiera drogę do przejęcia go przez spadkobiercę, którym jest Adam Karol Czartoryski. Mógłby on zwrócić się do sądu o oddanie rodzinnej posiadłości.

Otrzymaliśmy oświadczenie Fundacji Czartoryskich, w której członek jej zarządu Maciej Radziwiłł, prywatnie brat byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, zapewnia „z całą mocą”, że ani fundacja, ani Adam Karol Czartoryski nie zamierzają przejmować pałacu w Sieniawie ani żadnej części tego majątku. Stwierdza, że już wcześniej fundacja i sam Czartoryski zobowiązali się, iż „nawet w razie reprywatyzacji pałac pozostanie własnością publiczną”. Decyzja resortu rolnictwa ma pomóc w dokończeniu tej sprawy.