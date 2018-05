1 ZDJĘCIE Premier rządu PiS Beata Szydło i jej minister Antoni Macierewicz podczas gospodarskiej wizyty w PZL Mielec. Szef MON zapewniał, że wojsko zamówi w zakładach dwa śmigłowce do końca 2016 roku, w kolejnym osiem, a w przyszłym jeszcze 11... Mielec, 10 października... (Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta)

Nie ma przesłanek do zakupu z wolnej ręki helikopterów dla polskiej policji - twierdzi francuski Airbus. W poniedziałek firma złożyła wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto skarży Polskę do Komisji Europejskiej.