Projekt ustawy nazywanej Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0 zakłada m.in. uzależnienie wielu możliwości uczelni, np. prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w prowadzonych dyscyplinach. Uczelnie (publiczne i niepubliczne) dzielić się będą na akademickie i zawodowe.

Organami szkoły wyższej, oprócz rektora i senatu, będzie również nowe gremium – rada uczelni, której większość stanowić mają osoby spoza tej placówki. Rektor zyska (kosztem gremiów kolegialnych, np. rad wydziałów) większą możliwość kształtowania polityki uczelni.

Doktorat będzie można zdobyć w szkole doktorskiej (zostaną utworzone od 2019 r.), w której każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium i otrzyma prawo do urlopu rodzicielskiego.

Habilitacja przestanie być obowiązkowa, by pracować na stanowisku profesora uczelni.

Przy rekrutacji na studia uczelnia będzie musiała podać pełen katalog i wysokość opłat, jakie musi ponieść student.

Projekt reformy został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu, gdzie w środę odbędzie się pierwsze czytanie. Pierwsze zmiany mają wejść w życie już w październiku 2018 r.

Justyna Suchecka: Z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, który ostro krytykował proponowaną przez ministerstwo reformę nauki, przyjęliście protokół rozbieżności. Na jakie ustępstwa poszliście?

Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: Najważniejsze wątpliwości zostały już rozwiązane. Skorygowaliśmy np. wymogi w zakresie habilitacji. Chcieliśmy początkowo, by prawo do ich przyznawania miały podmioty z kategorią A, obniżyliśmy wymogi do B+. Uwzględniliśmy tym samym pewne obawy, które podnosił marszałek Terlecki, dotyczące głównie uczelni regionalnych.

ZOBACZ TEŻ: Gowin skierował ustawę 2.0 do Morawieckiego. Terlecki: "Nie ma na nią zgody"

Rozwialiśmy też pewne wątpliwości interpretacyjne. Kluczowych rozbieżności – moim zdaniem – już nie ma. Zapewne w Sejmie niektórzy posłowie będą jeszcze chcieli zgłaszać uwagi, ale to już powinny być drobiazgi. Zapadła decyzja na poziomie kierownictwa politycznego, że filary reformy nie mogą być zmienione.

Jak na tak niewielkie rozbieżności to krytyka ustawy była bardzo ostra.

- Środowisko akademickie z gruntu rzeczy jest niechętne zmianom. Przez te dwa lata udało nam się wyjaśnić, po co je wprowadzamy. Duża część środowiska nas poparła

Głównie rektorzy, bo im dajecie większą władzę.

– Kadra zarządzająca nas wsparła, bo widzi problemy w skali makro, a nie w obrębie jednego wycinka nauki. Wiedzą, że ta ustawa daje uczelniom elastyczność funkcjonowania, pozwala wyjść z pewnego rodzaju przyzwyczajeń. Poparły nas też liczne organizacje studenckie, pracodawców, doktoranci.

Nie żałuje pan obniżenia wymagań dla uczelni, które mają przyznawać habilitacje?

– Uważam, że habilitacja w ogóle powinna z systemu zniknąć, więc to nie jest dla mnie tak istotne. Mamy kilkadziesiąt jednostek, które otrzymały kategorię C, a nadają habilitacje. Po reformie od razu stracą uprawnienia. To już oznacza podniesienie jakości.

A co z doktoratami?

– Żeby je nadawać, też trzeba będzie mieć kategorię B+, ale te zasady wejdą w 2021. Do tego czasu wszystkie uprawnienia do doktoryzowania będą obowiązywać.

Ważniejsze jest dla mnie coś innego: mechanizm ewaluacji raz na cztery lata, a więc regularne badanie aktualnego dorobku naukowego. W tym systemie nikt nie może być pewien, że kategorię utrzyma na stałe. To będzie mobilizowało do ciągłego doskonalenia poziomu badań naukowych.