Pałac w Sieniawie na Podkarpaciu został przejęty wraz ziemią na mocy reformy rolnej z 1944 r. Dziś to państwowy, wysokiej klasy hotel z restauracją, kortami tenisowym, parkiem, letnim pałacykiem. Ma 56 pokoi, apartamenty; odbywają się tu konferencje i prywatne imprezy.

Czartoryski do resortu rolnictwa: zbadajcie pałac w Sieniawie

Ale pół roku temu Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa, uznał, że przejęcie pałacu w 1944 r. było niezgodne z prawem. Resort przesłuchał świadków, zbadał dokumentację konserwatorską i doszedł do wniosku, że zespół pałacowo-parkowy m.in. nie służył produkcji rolnej. Po co w ogóle minister to badał? Bo chciał tego Adam Karol Czartoryski, który jest spadkobiercą pałacu.

Spytaliśmy resort rolnictwa, czy i na jakich warunkach zrzekł się praw do pałacu? Biuro prasowe resortu odpowiedziało, że minister pałacu „nie zwrócił”, ale jedynie uznał, że „zespół pałacowo-parkowy nie podlegał przejęciu na cele reformy rolnej”.

Czartoryski starał się o zwrot pałacu już za rządów PO-PSL, ale nic nie wskórał. Decyzja PiS-owskiego ministra rolnictwa oznacza, że Czartoryski ma otwarte drzwi, by domagać się od państwa zwrotu wyremontowanej za państwowe pieniądze nieruchomości.