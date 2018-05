Biznesmen ma do odsiedzenia 2,5 roku. Dostał wezwanie do więzienia na warszawskim Grochowie. Siedzą tam głównie kobiety po niewielkich wyrokach. Zakład został zbudowany w latach 70. XX w. i może przyjąć ok. 620 więźniów.

Wezwanie na 23 maja Falenta potwierdził na Twitterze. Gdy kilka tygodni temu napisała o tym „Rzeczpospolita”, obrońcy biznesmena byli zdezorientowani, bo sami nie dostali wcześniej informacji o wezwaniu, i byli w trakcie pisania kasacji do Sądu Najwyższego. Złożyli wniosek, by wstrzymano wykonanie kary. Sąd się nie zgodził. Wydał też negatywną opinię w sprawie ułaskawienia Falenty przez Andrzeja Dudę.

O ułaskawienie starała się u prezydenta żona biznesmena, ale Duda – według informacji „Wyborczej” – przesłał wniosek do sądu z prośbą o jego ocenę. Takie zachowanie nie było oczywiste. Gdy jesienią 2015 r. Duda ułaskawiał polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, nieprawomocnie skazanych za łamanie prawa podczas operacji specjalnych CBA, nie konsultował się ani z sądem, ani z prokuraturą.