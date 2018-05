Marzec. TVP emituje „specjalny wywiad z premierem”. Wyjątkowa jest oprawa rozmowy: Morawiecki siedzi w hali PIT-Radwar, firmy produkującej radary. Dzień później Polacy zobaczą, jak w tym miejscu rząd podpisuje najdroższy kontrakt zbrojeniowy w historii Polski – na dwie baterie systemu Patriot. Tydzień wcześniej kancelaria premiera organizuje tzw. tweetup. To spotkanie z nie tylko dziennikarzami, ale też sprzyjającymi PiS osobami aktywnymi na Twitterze. Media informują już wtedy, że do kancelarii premiera wrócili specjaliści od wizerunku – Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. W połowie 2017 r. założyli spółkę Sol-vere, porzucili rządowe posady i zaczęli obsługiwać Polską Fundację Narodową, na czym zarobili 240 tys. zł. Będąc na swoim, dostawali też regularne przelewy z partii, w sumie ponad 400 tys. zł za kilka miesięcy. – To dowód na to, że Kaczyński nie przestał im ufać i że wszystko działo się za jego zgodą – mówi „Wyborczej” poseł PiS.

Bo Morawiecki robił błędy

Dziś Solvere jest w likwidacji, a Matczuk i Plakwicz zostali głównymi doradcami Morawieckiego. Bo z kancelarii premiera odeszli za to ci, którym ufał od lat. – Morawiecki został sam, bo tak chciał PiS – słyszymy w partii. – Jego najbliżsi ludzie dostali cztery miesiące, żeby pokazać, co potrafią. Ale nie sprawdzili się. Były błędy. A to w tłumaczeniu na angielski orędzia szefa, a to niepotrzebne kwiaty na grobach żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej. Więc przysłaliśmy swoich – mówi polityk PiS.

Z kancelarii wyprowadził się w kwietniu m.in. Tomasz Fill. Przy Morawieckim był od początku jego politycznej drogi. Kierował departamentem komunikacji w resorcie rozwoju, za sobą miał wieloletnie doświadczenie w spółkach skarbu państwa: PZU, PGNiG, PKN Orlen i PKO BP. Wszędzie zajmował się sferą public relations i miał wpływ na Morawieckiego, który cenił nie tylko jego wiedzę, ale też rodowód w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. O jego odejściu z rządu historii krąży kilka. Główna, że nie był akceptowany w PiS. – Nowogrodzka nie chciała z nim współdziałać, bo obciążała go praca w spółkach za rządów PO-PSL – mówi osoba z otoczenia Morawieckiego.