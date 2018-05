Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105) jest niemal taki sam, jak ustawa przewidująca drastyczne obniżenie świadczeń funkcjonariuszom policji oraz służb specjalnych. Według szacunków obejmie od 12 do 20 tys. osób i ma przynieść rządowi zysk od 200 do 300 mln zł rocznie.

W grudniu 2016 r. oba projekty, nazywane dezubekizacyjnymi, przesłał do Sejmu rząd Beaty Szydło. Zostały przyjęte na słynnym posiedzeniu w Sali Kolumnowej. Karały obcięciem emerytur i rent – do poziomu pomiędzy 850 a 1700 zł netto – każdego, kto przed 1990 r. chociaż jeden dzień przepracował w strukturach MSW lub MON zaliczanych do „organów represji państwa totalitarnego”. Nie miało znaczenia, czy po upadku komunizmu żołnierz lub funkcjonariusz przez lata służył niepodległemu państwu.

Błyskawiczna dezubekizacja

Dezubekizację policjantów i funkcjonariuszy rząd przeprowadził błyskawicznie. Od października 2017 r. mają oni obniżone świadczenia, co jest powodem licznych protestów ze strony m.in. związków zawodowych służb mundurowych, a w sądach na rozpatrzenie czeka ponad 8.5 tys. odwołań w tej sprawie. Wszystkie są zawieszone do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, który nie wyznaczył dotąd terminu rozprawy. Zupełnie inaczej potoczyły się losy dezubekizacji wojska. Mimo pozytywnych opinii ówczesnego MON kierowanego przez Antoniego Macierewicza z projektem nic się nie działo. Nieoficjalnie mówiło się, że jest to związane m.in. z negatywnymi głosami opinii publicznej, przeciwnej represjonowaniu żołnierzy, oraz z naciskami środowisk wojskowych.