Popularne w zanieczyszczonym Krakowie powiedzenie: „Chcesz oddychać czystym powietrzem, wyjedź z miasta”, może się i sprawdza, ale raczej, gdy mówimy o wyjeździe gdzieś w okolice Nowej Zelandii, Kanady czy ewentualnie bliżej – na wybrzeże Hiszpanii. W Polsce przed smogiem ucieczki nie ma, dotyka zarówno wielkich miast, jak i małych miejscowości. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała właśnie raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i drobnym, przenikającym układ krwionośny pyłem PM2,5 z ponad 4 tys. miast na świecie w 108 krajach. To najobszerniejsza baza dotycząca zanieczyszczenia powietrza. Od 2016 r., gdy WHO opublikowało ostatni raport, dodano tysiąc miast. Polska ponownie wypada fatalnie w tym zestawieniu.

WHO ostrzega: ponad 90 proc. ludzi na świecie oddycha zanieczyszczonym powietrzem. – To nie do przyjęcia, że ponad 3 mld ludzi, w tym w większości kobiety i dzieci, są narażone na oddychanie śmiertelnie niebezpiecznymi substancjami i dymem z pieców – podkreśla dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. Eksperci zaznaczają, że zanieczyszczenie powietrza odpowiada za 24 proc. zgonów spowodowanych chorobami serca, 25 proc. z udarami mózgu, 29 proc. – rakiem płuc.

Polska pierwsza w smogu

Najgorsza sytuacja jest w krajach o niskim dochodzie – w Afryce i Azji, gdzie wciąż nie ma dostępu do czystych paliw i nowoczesnych technologii. W Europie nie jest źle. Chyba że popatrzymy na Polskę i Bułgarię, które są brudną, trującą plamą na mapie Europy. W Polsce najgorzej jest w Żywcu i Pszczynie, gdzie poziom roczny PM10 sięga 58 mikrogramów na metr sześcienny. Gorzej jest tylko w dwóch bułgarskich miastach (Widin – 70 mikrogramów i Dimitrowgrad – 59). Zaraz za nimi jest Kraków z poziomem PM10 wynoszącym 57 mikrogramów na metr sześcienny oraz Opoczno (56 mikrogramów) i razem Rybnik, Sucha Beskidzka i Wodzisław Śląski (53 mikrogramy).