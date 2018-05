„Osoby niepełnosprawne protestujące w Sejmie – Wiktoria, Magdalena, Kinga, Kuba i Adrian – oraz ich rodzice zapraszają na spotkanie, w czasie którego chcieliby opowiedzieć o zmaganiach w codziennym życiu, którym muszą stawić czoło” – tak zaczyna się list protestujących w Sejmie od 18 dni rodziców i ich niepełnosprawnych dorosłych dzieci do żony prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. „Wszyscy liczymy na pani przybycie i wsparcie naszych postulatów” – piszą.

Zaproszenie przekazał prezydentowej w ubiegłą sobotę ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, od którego na początku roku Kornhauser-Duda otrzymała Medal św. Brata Alberta za „działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych”.

Isakowicz-Zaleski tak uzasadniał wtedy przyznanie nagrody pierwszej damie: „Pani prezydentowa, mając ogromną charyzmę w kontaktach z ludźmi, świadomie wybiera przeróżne organizacje, środowiska często z małych miejscowości, do tej pory mało komu znane, aby promować, wspierać i być obecną na różnych wydarzeniach”.

– Patronaty i spotkania nie pomogą naszym dzieciom – mówiła wtedy Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Jakuba, która teraz protestuje w Sejmie i podpisała się pod listem do Agaty Dudy.

Aktywna Agata Duda

Już wcześniej środowiska niepełnosprawnych prosiły o pomoc zarówno prezydenta Dudę, jak i jego żonę. – Wszyscy nam obiecywali pomoc. Obecna minister Rafalska stała obok mnie na sejmowym proteście w 2014 r. i szeptała mi do ucha, że jak dojdą do władzy, to nam pomogą. Nic nie zrobili. Prezydent nie odpowiedział na nasz list. Pierwsza dama się z nami nie spotkała, w niczym nam nie pomogła namacalnie – mówiła parę miesięcy temu Iwona Hartwich.