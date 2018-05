Prezydent mówił te słowa po zadaniu drażliwego pytania, jaką frekwencję w „swoim” referendum będzie uważał za sukces. Stwierdził, że będzie zadowolony, jeśli frekwencja sięgnie 30 proc. Przypomnijmy, w referendum z 2003 r. do urn poszło 58 proc. uprawnionych.

ZOBACZ TEŻ: Prezydent Duda o misji powierzonej przez naród, czyli inicjatywa konstytucyjna

1 maja obchodzimy dzień wejścia Polski do Unii. Niedługo minie rocznica słynnego przemówienia Jana Pawła II z maja 2003 r., który ku zaskoczeniu części duchowieństwa zdecydowanie poparł członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Do Polaków, w tym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, zgromadzonych na placu mówił, że „wejście do struktur europejskich jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich dziejową sprawiedliwością”. Na zakończenie, odchodząc od tekstu przemówienia, powiedział: „Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”. Te słowa na łamach „Gazety Wyborczej” wygłosił wybitny historyk, żołnierz AK prof. Jerzy Kłoczowski. Mówił wówczas, jak bardzo Unia Europejska przypomina Rzeczpospolitą, gdzie tworzyła się kultura wielu narodów. Dzień wcześniej prof. Kłoczowski był gościem swojego przyjaciela Karola Wojtyły na kolacji.