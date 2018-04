– Czy to normalne, że za próbny egzamin trzeba płacić 27 zł? – pyta matka uczennicy z Warszawy.

Ojciec siódmoklasisty z Poznania dopytuje: – Czy mogę gdzieś porównać próbne wyniki syna z innymi dziećmi w naszym mieście?

Dostajemy dziesiątki pytań o egzamin ósmoklasisty. Np. Czemu nie wszyscy pisali próbny test? Czy to prawda, że będzie trudniejszy niż egzamin gimnazjalny? Dlaczego dzieci zdają tylko trzy przedmioty?

Lista niejasności jest długa, bo ten egzamin wiosną 2019 r. odbędzie się pierwszy raz. Egzamin po ósmej klasie jest niezwykle ważny dla przyszłości nastolatków, bo punkty z niego będą kluczowe przy rekrutacji do liceów i techników. Nie można go oblać, ale by ukończyć szkołę podstawową, trzeba do niego podejść. Uczniowie rozwiążą trzy testy: z języka polskiego, obcego i matematyki. Podejdą do niego obecni siódmoklasiści, którzy w przyszłym roku jako pierwsi po reformie minister Anny Zalewskiej pomaszerują do ósmej klasy zamiast do gimnazjum. Ci uczniowie nie pisali dotąd żadnego poważnego egzaminu zewnętrznego, bo sprawdzian, który mieli rozwiązywać po klasie szóstej, minister zlikwidowała jeszcze szybciej niż gimnazja.

Rodzice: Oswójmy dzieci z egzaminem

Dlatego wielu rodziców dopomina się w szkołach o próbne testy, by oswoić dzieci ze stresem i zasadami pisania prac. Próbny egzamin przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbędzie się dopiero w grudniu.

Dr Marcin Smolik, dyrektor CKE, tłumaczy: – Od 21 grudnia 2018 r. wszystkie arkusze będą na naszej stronie, ale przez trzy wcześniejsze dni szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin próbny, tak aby uczniowie nie znali wcześniej pytań. Szkoły otrzymają arkusze wcześniej, aby mogły powielić je dla uczniów.

Egzamin próbny nie będzie obowiązkowy, przystąpią do niego zainteresowane szkoły. Z wyjątkami, które posłużą CKE do celów diagnostycznych. Te prace z wybranych szkół ocenią specjaliści z okręgowych komisji egzaminacyjnych, resztę – nauczyciele z placówek, gdzie test zostanie przeprowadzony. Czy będzie się liczył do średniej ocen?