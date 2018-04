W kwietniu Isajew dostał z MSZ krótkie pismo. „Szanowny Panie, w odpowiedzi na Pański wniosek o przedłużenie na 2018 r. akredytacji korespondenta zagranicznego w Polsce uprzejmie informuję, że akredytacja nie została przedłużona” – napisał Artur Lompart, szef biura prasowego MSZ. Uzasadnienia brak. Isajew nie ma wątpliwości, że płaci za swoją krytykę władzy w Polsce.

Dziennikarz mieszka w naszym kraju od dziesięciu lat, pisze dla ukraińskich mediów (m.in. tygodnika „Diełowaja Stolica”) i kieruje portalem o Ukraińcach w Polsce. Niedawno otrzymał polskie obywatelstwo.

Kłopoty po protestach w obronie demokracji

Jego kłopoty zaczęły się, gdy wziął udział w demonstracjach w obronie sądów i Trybunału Konstytucyjnego. Mówił wtedy w TVN 24, że ma prawo do zaangażowania, bo „niezależny sąd to też sprawa cudzoziemców, to możliwość zaskarżenia nierzetelnej decyzji urzędnika związanej m.in. z pobytem obcokrajowca”. Isajew demonstrował też podczas miesięcznic smoleńskich z Obywatelami RP, rozdawał znaczki wzorowane na tych, które nosili demonstranci podczas Majdanu w Kijowie w 2014 r.

Udziałem Ukraińców, wśród nich Isajewa, w protestach interesowała się m.in. TVP. Mówiono tam o finansowanej przez George’a Sorosa (finansistę i filantropa, który promuje demokrację) „piątej kolumnie”, która ma „zorganizować Majdan w Polsce”. Na Facebooku Isajew zaczął dostawać agresywne wpisy, "Pier... potomku morderców banderowców sadystów mordujących niewinne kobiety i dzieci. Poznasz co to ból, kiedy za kilka lat Polska i Rosja będzie powoli przejmować wasz "kraj". Wołyń dołączy do Wielkiej Polski, Donbas i Ługańsk będzie w Rosji, a reszta waszej UPAńskiej ziemi powróci w ręce Chazarów, tak jak to było kilka tysięcy lat temu", "Śmieciu skończysz jak twoi psi koledzy na Majdanie", " Wyp... z Polski kurwo banderowska". Część wpisów zawiera też groźby pobicia "jak cię spotkam na ulicy".