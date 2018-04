Ewa Ivanova: Do 3 maja sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, mogą wyrażać wolę dalszego orzekania w Sądzie Najwyższym. Dotychczas na łaskę bądź niełaskę prezydenta zdało się 12 na 27 sędziów, którzy mogliby zostać w SN. Większość nie wsłuchała się w głos obywateli, którzy apelowali do nich „Zostańcie”. Nie wiem jak pan, ale ja jestem zawiedziona.

Roman Nowosielski, adwokat, partner w kancelarii Nowosielski, Gotkowicz i partnerzy: Służba sędziowska to jest służba. Na służbie nie zastanawiamy się nad naszymi odczuciami, nad tym, czy będziemy dobrze czuli się w danej sytuacji, czy nie. Decydując się na służbę, bierzemy na siebie także ciężar sytuacji dyskomfortowych. Sędzia Sądu Najwyższego, składając ślubowanie, przysięgał służyć wiernie Rzeczypospolitej. Art. 1 konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, czyli również moim.

Pan też jest zawiedziony?

- Sędzia SN, składając ślubowanie, adresował je także do mnie. A ja go ze służby sędziowskiej nie zwolniłem i nie zwalniam. Dlatego sędzia SN ma wobec mnie i wszystkich innych obywateli obowiązek wykonać swoją służbę do końca. Niezłożenie stosownego oświadczenia o woli dalszego orzekania w SN powoduje, że sędzia nie wypełni obowiązku wobec Rzeczypospolitej i wobec jej obywateli. Rozumiem, że decyzja o złożeniu takiego oświadczenia wiąże się z dyskomfortem. Ale to nie jest decydujące.

A co jest decydujące?

- Oddanie służbie. Oddanie wszystkim obywatelom. To nie jest czas dla pięknoduchów. To jest czas dla żołnierzy. Dziś walczymy na froncie o demokratyczne państwo prawne. Walczymy o Polskę. Nie można się wahać, zastanawiać, bawić w piękne słowa i nieznaczące gest. Jeśli ktoś nam ten kraj podpala i chce zniszczyć jego ustrój, to nie musimy stać biernie. Musimy się bronić. Nie musimy dowodzić, że jakbyśmy złożyli oświadczenie w trybie niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym, tobyśmy legitymizowali bezprawie.