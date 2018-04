Agnieszka Kublik: Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce dać pieniędzy protestującym w Sejmie rodzicom i ich niepełnosprawnym dzieciom?

Dr hab. Sławomir Sowiński, Instytut Politologii UKSW: PiS zderzył się z twardą rzeczywistością. Lubi się prezentować jako partia, która nie zna słowa „niemożliwe”. A tu okazało się, że nie da się łatwo spełnić oczekiwań protestujących w Sejmie. Obóz rządzący zapewne zdaje sobie sprawę, że szybkie i łatwe polityczne gesty w tej sprawie mogą pogłębić inne społeczne oczekiwania, a nie je zatrzymać.

To PiS nakręca te oczekiwania. 14 kwietnia premier Morawiecki zapewniał podczas konwencji PiS, że są pieniądze na szkolne wyprawki, obniżenie CIT i ZUS „ze wzrostu gospodarczego i uszczelnienia VAT”. I 18 kwietnia w Sejmie zaczął się protest matek z niepełnosprawnymi dorosłymi dziećmi. I okazuje się, że dla nich pieniędzy nie ma.

– To, co premier Morawiecki mówił 14 kwietnia, to była próba kontrofensywy politycznej wobec ewidentnego kryzysu wizerunkowego i partii, i misji nowego premiera. PiS gra klasycznie – w pierwszej połowie kadencji dosyć ostro na skrzydłach, na granicy faulu, w drugiej – przechodzi do centrum, gra w sposób bardziej opanowany, by do mety dowieźć wysoki wynik. Nowe otwarcie w styczniu miało pokazać, że PiS to partia politycznie profesjonalna i społecznie wrażliwa. Takie było expose premiera Morawieckiego. Na razie się nie sprawdziło. Nastąpiła seria poważnych błędów politycznych związanych z nowelizacją ustawy o IPN, z wysokimi nagrodami dla ministrów. Ale największym błędem było to, że PiS nie potrafił w porę się wycofać. W obu sytuacjach kryzysowych poszedł „na całość”, zamiast atutem uczynić umiejętność wycofania w porę się z błędu.

Prezes PiS się nie potrafi uczyć na własnych błędach? Gdyby tylko chciał, protest matek niepełnosprawnych dzieci mógł zakończyć w kilka dni.

– Jestem z Legionowa, gdzie w zeszłym roku powiedzieliśmy w referendum „nie” projektowi przyłączenia naszej małej ojczyzny do Warszawy. I PiS się wtedy wycofał. To był sygnał, że jest w działaniach władzy pewna doza racjonalności.

W przypadku sejmowego protestu sytuacja jest złożona i dynamiczna. Na początku PiS chyba tego nie docenił, zbyt łatwo i niezbyt skutecznie próbując przeliczać swoje działania na sondaże, czego przykładem było osobliwe porozumienie z częścią środowisk niepełnosprawnych.

Czyli 280 tys. niepełnosprawnych dorosłych to za mały procent w arytmetyce wyborczej.

– Myślę, że PiS kalkulował, jak ustępstwa wobec protestujących w Sejmie wpłyną na szeroką opinię publiczną, na ile to odbuduje poparcie PiS, a na ile zachęci innych do protestów i finansowych żądań. Obóz władzy nie wiedział, jaki naprawdę jest odbiór społeczny tego protestu. I dlatego chyba sam prezes Jarosław Kaczyński się w Sejmie nie pojawił.